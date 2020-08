Realiza Sisniega ‘televisión de calidad’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Cuando era una niña pequeña, a Sofía Sisniega solo la dejaban ver en televisión los canales culturales, algunas películas y nada de caricaturas, mucho menos telenovelas.



“Estaba prohibidísimo en mi casa, pues mi padre, que entonces era director, decía que la televisión embobaba, que atontaba y claro, en ese entonces no había nada que realmente pudiera ver”, recuerda la actriz.



Pasaron los años y Sofía se dedicó a estudiar actuación, debutando en 2006 en la película Mujeres en el Acto, de Gabriel Retes, a esa participación le siguió el filme Arresto Domiciliario con el mismo realizador, y después la serie Los Minondo.



Hoy Sisniega es uno de los rostros más visibles en series como Club de Cuervos y Sr. Ávila; actualmente la actriz integra las producciones El Candidato, donde interpreta a una mujer de clase acomodada que apoya a la mafia, y Aquí en la Tierra, en la cual realiza el papel de una mujer que es víctima de abuso.



“Hago teatro desde que tengo recursos, yo jugaba con títeres a hacerlo, me la vivía ahí. Ahora soy la primera generación que puede decir: ‘no hago más que televisión de calidad’; claro, hay que decir que las series han mejorado en estos últimos 10 años”, afirma.



Contra lo que aún se batalla, considera Sisniega, es contra los prejuicios a las actrices, a las que sectores de la sociedad no toma con seriedad.



“Digamos que se les minimiza mucho, como que siempre hay esta idea de que no son inteligentes y en las redes sociales dicen, ‘claro, por eso es actriz’. Cuando se hace un comentario político, social, se les quiere limitar, pero te das cuenta que si se invirtieran los papeles, no cualquiera podría hacer nuestro trabajo".



Ahora, Sisniega espera el estreno de dos filmes, ambos en posproducción: Donde los Pájaros Van a Morir y Los Días que No Estuve.



La primera, donde también actúan Flavio Medina y Yuriria del Valle, tiene como eje un hotel donde se cumplen todos los sueños de la gente que llega.



“Si siempre has querido jugar futbol, entonces ahí puede cumplirse el deseo”, comenta Sisniega.



Los Días que no Estuve, en tanto, es un drama en el que comparte créditos con Martín Altomaro.