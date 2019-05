Realizan 104 mil jóvenes examen de ingreso al IPN

Aunque más de 104 mil 800 jóvenes realizarán este fin de semana el examen de admisión al Instituto Politécnico Nacional (IPN), sólo habrá lugar para 30 mil 935, dio a conocer la secretaria de Servicios Educativos de la institución, María Guadalupe Vargas Jacobo.En entrevista en las instalaciones de la Escuela Superior de Cómputo (Escom) en Zacatenco, donde cientos de aspirantes realizan el examen del primer turno, aseguró que el IPN hizo un gran esfuerzo para aumentar su oferta de este año, que fue de 6.8 por ciento.Sin embargo, indicó que esta vez, tan sólo para nivel superior, la demanda de aspirantes fue de 98 mil estudiantes, cuando el año pasado fue de menos de 85 mil.Vargas Jacobo precisó que las carreras con mayor demanda en la institución son Mecatrónica, Informática, Medicina, Biológicas, Psicología, Turismo, Negocios Internacionales y Contaduría, y que 15 por ciento de los aspirantes que realizarán en examen en la Ciudad de México pertenecen a otros estados del país.Entre este sábado y domingo y en dos horarios, se celebrará la aplicación del examen de admisión para el nivel superior de las modalidades escolarizado y no escolarizado, y nivel medio superior no escolarizado para el ciclo escolar 2019-2020, refirió.Detalló que más de 103 mil aspirantes aplicarán su examen en 13 sedes en la Ciudad de México y en la Zona Metropolitana y cerca de mil en 17 representaciones politécnicas en el interior de la República Mexicana.La única forma de ingresar a la institución es a través del examen de admisión, mientras que los resultados del examen serán dados a conocer en la página http://www.admision.ipn.mx , y para los niveles superior escolarizado el 10 de julio y para los medio superior y superior no escolarizado el 3 de junio.“Cada vez hemos buscado blindar más nuestro examen con diferentes mecanismos que garantizan que no haya copia; tenemos 14 versiones de examen, es así que los aspirantes no podrán copiar”, aclaró.Afueras de los salones en la Escom también se encuentra personal de servicios de salud, a fin de vigilar que los alumnos se encuentren en óptimas condiciones para presentar el examen, en especial los que hicieron largos viajes desde otros estados del país.“También tenemos una sala especial para las chicos con discapacidad donde se les brinda una atención más estrecha”, agregó por su parte el doctor Cuauhtémoc García, encargado del Servicio Médico de la Escom.