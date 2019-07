Realizan exhumaciones en búsqueda de desaparecidos

Durante el día de ayer y hoy habrá de presentarse personal de la Fiscalía de Personas no Localizadas al panteón de Villa de Fuente para realizar la exhumación de cadáveres que fueron enviados a la fosa común para ver si pueden ser identificados.El coordinador de la Fiscalía General de Justicia, Santiago de Jesús Espinoza, dijo que solamente se da apoyo con elementos de la corporación policiaca.Apuntó que los resultados para las exhumaciones los da a conocer la propia Fiscalía de Personas no Localizadas.Derivado de esta situación, se dan posteriormente a las acciones que se llevan a cabo.En este tipo de exhumaciones participan diversos grupos y asociaciones tales como los de personas no localizadas que están al pendiente.De las fosas que se encuentran personas no identificadas se sacan diversas muestras de ADN para determinar quien pudiera tratarse.Un ministerio público de la ciudad de Saltillo, Coahuila es quien acude a encabezar este tipo de exhumaciones.