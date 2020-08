Realizan homenaje en memoria de Santiago Elías Castro de Hoyos en PN

Escuchar Nota

La mañana de este martes,, en la plazoleta de la Presidencia.Con la presencia de todas las autoridades de la administración municipal se remembró toda la vida de “Tato” por medio de una semblanza a cargo del tesorero municipal, Sebastián Guerra; misma que detallaba sus primeros pasos desde su génesis en la capital de Saltillo hasta el desarrollo de su infancia en Piedras Negras y su mudanza adolescente hacia la ciudad de Monterrey; estancia que no se prolongaría mucho, pues su gran amor por las tierras nigropetenses lo orientó a regresar a esta frontera.El dolor es inmenso para sus familiares, quienes también asistieron al homenaje póstumo, y que sin duda siempre tendrán un lugar en su corazón para “Tato”: su esposa Mónica; sus hijos “Moniquita”, Ana Julia, “Tatito”, así como sus nietos.Ahora el turno estaba para el alcalde, pero sobre todo, gran amigo del difunto secretario, Claudio Bres Garza que junto a su emotivo mensaje, apesadumbró aún más el lúgubre evento; dentro de su despedida para su amigo, el ciudadano presidente recitó con pronunciación quebradiza lo siguiente:“La partida de Tato como de cariño lo conocíamos es una irreparable pérdida, porque amigos como él son difíciles de encontrar; Tato los grandes amigos como tú no mueren, tú vivirás para nosotros para siempre; Tato fue una de las grandes personas que he conocido en mi vida, ahora se nos ha adelantado y se dirige a un viaje sin retorno y yo quiero decirle, hasta luego mi entrañable amigo”Bres Garza, evidenció lo efímero que puede ser la vida, más en estos tiempos, mismos que nos están enseñando a valorarla más y aprovechar al máximo a nuestros seres queridos, por lo que pidió a los ciudadanos a replantear sus acciones y tomar lo bueno de cada momento.“Nuestro reconocimiento póstumo al funcionario, al amigo, al esposo, al padre y abuelo; licenciado Santiago Elías Catro de Hoyos, descanse en paz”, concluyó el edil y en sintonía del clamor de las sirenas se dio por finalizado esta Guardia de Honor.