Realizan operativo para retirar puesteros en el Centro de Monterrey

"Si la gente no está trabajando entonces ¿por qué la quitan?, claro que ahora, sábado y domingo no se iba a trabajar, porque están decomisando todas las estructuras, si la gente todavía ni llegaba... A nosotros nos hablaron para decirnos que iban a quitar todo", dijo Leonardo Castro.



"Es lo que no sabemos, hace 8 días nos dijeron que no trabajáramos... Pero también tenemos la necesidad de trabajar ¿porqué nada más a nosotros? ¿Por qué Colegio Civil y 5 de mayo está lleno? Porque nada más a nosotros", manifestó otra comerciante.



"Pues no porque eran los días que más nos ayudaba, que nos recuperábamos en la venta, porque la gente sábado y domingo descansa, aprovecha para ir al mercado o al centro", indicó.



Durante el segundo fin de semana de restricciones en el estado,por un operativo de la Dirección de Comercio, lo que propició inconformidad de los trabajadores y el retiro de muchos locales., en el corredor de la calle 5 de Mayo desde la avenida Cuauhtémoc hasta avenida Juárez.Los comerciantes aseguraron que no iban a abrir el sábado y domingo, y que pese a ello les ordenaron quitar las estructuras de sus locales.Otros cuestionaron que los operativos no lleguen a zonas aledañas como 15 de Mayo y Colegio Civil.De acuerdo con los inconformes, l, ya que las restricciones aplicadas los fines de semana representarán pérdidas importantes.Hasta el momento, el municipio de Monterrey no ha informado de manera oficial los resultados del operativo en la zona.