Realizan peritaje tras dos años de accidente

Saltillo, Coah.- Han pasado ya dos años de que América Guadalupe, de 17 años, perdiera la vida al ser atropellada por una unidad de la ruta urbana 7A en la Zona Centro de Saltillo.



El trágico suceso del 7 de octubre de 2017 consternó a la ciudad, pues según testigos el conductor de la ruta urbana no se percató de la presencia de la joven, quien se dirigía a su escuela.



Según versiones de Marcos Joel, solo sintió cómo pasó sobre algo, y al descender de la unidad, se percató del cuerpo de la joven, quien falleció instantáneamente en el lugar.



Este martes se realizó un peritaje en la zona del accidente, a petición del abogado defensor de Marcos Joel, quien actualmente solo cuenta con un brazalete como medida cautelar y no puede conducir ningún tipo de vehículo.



“Ofrecieron una prueba pericial, en donde los peritos tenían que venir a tomar medidas para determinar responsabilidades, esto aun cuando en el juzgado penal ya fue condenado a 4 años de prisión y reparación del daño por homicidio culposo, aunque aún sigue en trámites de apelación y todavía no se ha dado cumplimiento a esa parte”, informó Brenda Zavala de la Peña, abogada de la víctima.



En el ejercicio realizado en el cruce de Narciso Mendoza y Manuel Acuña se observó cómo es que el joven debió manejar la unidad para evitar el percance. A pesar de que no fue citado al peritaje, Marcos Joel decidió asistir y abordar la unidad para constatar que el no pudo haber tenido la culpa.



Será en los próximos días cuando se informe sobre los resultados y el destino del chofer del transporte público.