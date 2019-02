Realizará Coahuila 150 cirugías bariátricas este año

El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Salud, realizará durante este año 150 cirugías bariátricas para beneficio de pacientes con sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas como diabetes.De este total, 100 cirugías se realizarán en el Hospital General Saltillo y 50 en el Hospital General de Torreón, a donde se concentrará a pacientes de otros municipios del estado que sean candidatos a realizar este procedimiento quirúrgico para control de peso.Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud del Estado, comentó que el costo—beneficio para el paciente no sólo tiene una incidencia en mejorar su calidad de vida con la reducción de peso y el adecuado control de su padecimiento, sino también en su economía, pues deja de generar gasto en medicamentos, consultas y hospitalización, y por el contrario empieza una importante inversión en alimentación saludable y un régimen de activación física.Bernal Gómez indicó que a través de las seis Unidades de Especialidades Médicas (UNEME), ubicadas en Saltillo, Torreón, Acuña, Monclova, Nueva Rosita y Piedras Negras, se dará a los pacientes la asesoría y atención necesaria para valorar si son candidatos o no a este tipo de cirugías.Agregó que el año anterior se creó la Clínica Integral de Desórdenes Metabólicos (CIDEM), conformada por un grupo multidisciplinario de especialistas en endocrinología, gastroenterología, cardiología, inhaloterapia, fisioterapia y cirugía bariátrica, así como nutriólogos y psicólogos que llevarán a cabo este proyecto en todo el estado.Este centro especializado está ubicado en las instalaciones del Hospital General Saltillo, donde se realizaron el pasado mes de noviembre las primeras intervenciones que no tuvieron ningún costo para los pacientes, pues se financian con recursos del Seguro Popular.