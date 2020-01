Realizará salud Coahuila 250 cirugías metabólicas en 2020

Saltillo, Coah.- Gracias a las gestiones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ante la Federación, para este año casi se duplicará la realización de cirugías metabólicas.



Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud del Estado, informó que de 130 operaciones de pérdida de peso, ahora se podrán realizar 250.



“Debido a que es un programa pionero en el País que ha generado resultados positivos, el Patronato de la Beneficencia Pública (PBP) en México designó los apoyos necesarios para poder ejecutar estos procedimientos quirúrgicos”, dijo.



Bernal Gómez indicó que gracias al proceso de reingeniería del Sector Salud de Coahuila, en los quirófanos de los hospitales generales se realiza la técnica de mínima invasión.



Recordó que durante 2019 las operaciones metabólicas se practicaron en Saltillo, Torreón y Piedras Negras.



El funcionario dio a conocer que los interesados en inscribirse a esta nueva jornada deberán acudir a las Unidades Médicas de Especialización o bien en las oficinas de las Jurisdicciones Sanitarias en todo el estado.



Es importante destacar que los candidatos deberán someterse a una valoración médica, psicológica y socioeconómica para posteriormente validar la cirugía.



“Nuestro objetivo es apoyar a aquellos pacientes que tengan obesidad mórbida”, ahondó.



AGRADECEN CIRUGÍAS



Ailen Alejandra Lazarini Trimmer, de 23 años de edad, primer paciente intervenida en este esquema, ha logrado reducir 50 kilogramos.



“Ha sido un cambio drástico en mi vida y me ha gustado mucho ir viendo el proceso de cómo me veo y cómo me siento ahora”, externó.



En este proceso la acompañan su familia, amigos y los especialistas de Secretaría de Salud del Estado.



“Yo agradezco a la autoridades del Gobierno Estatal el haber implementado este programa, ya que por el lado privado no podría haber alcanzado a realizar esta intervención. Gracias”, expresó.