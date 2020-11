Realizarán experimento para encontrar al perro más inteligente del mundo

Escuchar Nota

"Estos perros son talentos especiales, porque aprenden 6-10 palabras por semana, que es mucho. Esta capacidad solo aparece en otra especie: los humanos", señaló el investigador.

"Lo que analizamos es qué capacidades mentales tienen los perros y cuáles son las que usan en sus contactos con los humanos, como la comunicación, afecto y aprendizaje", explicó Miklósi.



"Con mi colega Claudia Fugazza hemos empezado esta investigación para incluir más perros. Fue difícil y en dos años hemos encontrado estos 6, cuyos dueños decidieron participar", agregó.



, que se transmitirá en vivo durante 6 semanas bajo la supervisión de la facultad de Etología de la Universidad ELTE de Budapest,Seis Border collies de España, Hungría, Brasil, Países Bajos, Noruega y Estados Unidos,en referencia a que se trata de canes con capacidades especiales, que consisten en reconocer los nombres de muchos objetos.Tras una búsqueda de más de dos años,, para ver cuál de ellos es capaz de aprender más nombres de los juguetes que reciben.En la primera etapa, de una semana,; en cada una de las vueltas, compiten dos perros en vivo por vía Facebook y Youtube.cuando el can va solo a otro espacio, donde hay varios objetos en el suelo y tiene que elegir el que fue nombrado.Es importante que el perro entre solo en la habitación donde están los objetos,, explicó el director del Departamento de Etología de la ELTE y responsable del proyecto, Ádám Miklósi.Pese a que todos, aunque parte de la investigación es explicar ese fenómeno.La competencia forma parte de un proyecto más amplio, que lleva el nombre deMediante el experimentoLos investigadores todavía no entienden el funcionamiento de ese talento de aprender el nombre de los objetos., explicó Miklósi.; aprender el nombre de objetos es una parte muy importante del aprendizaje del idioma en el caso de los humanos.Es una capacidad especial, con la que algunas otra especies también cuentan, como los delfines o papagayos, y ahora vemos que los perros también, añadió el investigador., pero en la realidad en el 99,99 por ciento de los casos eso no es así, explicó el etólogo.Por ejemplo, cuando antes de pasear el dueño le dice que traiga la correa, el perro no la toma en su boca porque entiende la palabra, sino porque sabe, de experiencia que cuando el dueño de acerca a la puerta, se pone el abrigo van a salir. Y la correa es parte del paseo.Igual así hay algunosque sí han llegado a entender frases enteras, como "pon la pelota sobre la silla", lo que ya es algo sumamente complicado.El departamento dirigido por Miklósi, que cuenta con numerosas publicaciones de referencia en forma de libros y de artículos en las revistas científicas más prestigiosas, lleva otras investigaciones importantes relacionadas con los perros.Una de ellas, iniciada en 2010, se centra en la robótica, donde buscan las formas de aplicar los conocimientos que cuentan sobre la relación entre los hombres y los perros, para el desarrollo de los robots sociales.