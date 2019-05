Realmente ‘el diablo’ le tiene ‘bronca’ a México: Papa

El Papa Francisco reiteró que "el diablo" le tiene "bronca" a México, porque de otra forma no se explica todo lo que ocurre en el país.En entrevista con Noticieros Televisa y difundida por Vatican News , el líder de la iglesia católica retomó lo que dijo hace dos años, cuando culpó al diablo de lo que se presentaba en territorio mexicano."Sí, realmente el diablo le tiene bronca a México, es verdad", sostuvo el Papa Francisco en una entrevista cuando se le recordó lo que había dicho en el 2017.Recordó las persecuciones contra cristianos en México, algo que no se presentó de la misma forma en otras naciones de América Latina."¿Por qué en México? Algo pasó ahí, hay como una especial, esto no es teología hablo a nombre del pueblo, como si el diablo le tuviera bronca a México, sino uno no se explica tantas cosas".También habló sobre el nuevo gobierno mexicano que encabeza Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido recomendó "pactar" con quienes no piensan como él."Ir a los pactos, pero si los gestores de la política se pelean entre ellos sufre el país, pacten por el bien del país, buscar salidas políticas que yo no las sé decir porque no soy político, no tengo ese oficio, pero la política es creativa".Sin embargo, subrayó que le "suena mal" hacer un pacto con los grupos de la delincuencia organizada, porque es como si él pactara con el diablo para evangelizar a un país.