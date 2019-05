Reanudan juicio contra Gutiérrez con controversia

La defensa del priista Alejandro Gutiérrez, acusado de peculado, solicitó al Fiscal General, César Augusto Peniche Espejel, quitar el criterio de oportunidad a dos de los cuatro testigos protegidos que han utilizado.Se trataría de Jaime Herrera, exsecretario de Hacienda, y Miguel Ángel Mexquitic, exfuncionario de esa misma dependencia, pues a criterio de la defensa, sus declaraciones no son coincidentes con las pruebas vertidas en los mas de 15 días que lleva ese juicio.Para ello enviaron un documento a Peniche, según dio a conocer la defensa de Gutiérrez hoy al reanudarse el proceso penal, y del que solicitaron suspensión de tres o cuatro días para que el Fiscal responda a esa petición."La suspensión de la audiencia no tiene como objeto dilatar ni obstruir el proceso, sino la finalidad de que nuestro cliente pueda obtener los medios necesarios para acreditar su inocencia", expresó la mesa de la defensa.Ante ello los representantes de Fiscalía dijeron no conocer esos planteamientos y se decretó un receso para revisar los documentos.