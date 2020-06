Reanudarán servicios religiosos en Nuevo León entre el 15 y 20 de junio

Escuchar Nota

“Hoy hubo 168 personas contagiadas, seguramente vamos a tener más, porque he observado que aumentó la movilidad, veo muchos sin cubre bocas, úsenlo, no cuesta nada, la vida cambió, hoy forma parte de la indumentaria”, dijo el secretario de Salud.



ero deberán aplicar diversas medidas para evitar que contribuyan al incremento en el número diario de contagios de Covid-19, entre las cuales está no rebasar el diez por ciento de su capacidad y no permitir la asistencia de niños ni adultos mayores., aseveró que se reanudarán los servicios religiosos, siempre cuidando la salud, y agradeció a los pastores de las diferentes iglesias su ayuda para la prevención del coronavirus, “porque la fe es muy importante, para salir adelante” de la pandemia.El funcionario estatal admitió que con la reactivación económica de nuevas actividades esenciales, a partir del primero de junio, se incrementó la cifra de contagios, sin embargo, consideró que es necesario y posible reactivar la economíaNo obstante, mostró su preocupación ya que durante los últimos días se multiplicó la cifra de pacientes, pues por ejemplo durante todo marzo, a partir del día once que se registró el primer caso, hubo 21 en todo el mes, y solamente durante los últimos cuatro días se reportaron 587 personas contagiadas.Sin embargo, a principios de esta semana, el gobierno estatal metió reversa, pero a dicho indicador, y estableció que se frenará la reactivación económica, cuando haya más de 200 contagios diarios.Si se hubiera mantenido el promedio en 120, ya tendrían las autoridades que estar pensando en frenar las nuevas actividades esenciales, pues entre el primero y siete de junio, se registraron 914 pacientes con Covid-19, un promedio de 130.5 casos diarios.Al día de hoy Nuevo León registra tres mil 729 casos de Covid-19, de los cuales mil 976 están confirmados por el Indre y el resto por hospitales y laboratorios privados. Hubo también tres nuevos decesos para un total, de 149 desde que inició la pandemia. Actualmente hay 248 personas hospitalizadas.Entre las personas que han contraído el virus, hay 138 casos entre el personal de la salud y 110 de personal policiaco, incluyendo dos recientes brotes en la policía de Montemorelos con 26 casos y diez en General Terán.