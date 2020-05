Reaparece la extraña abeja azul de Florida, se creía extinta

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una extraña abeja azul que se creía extinta desde hace cuatro años, reapareció en Florida, lugar del que son endémicas.



Mientras miles de personas se encuentran confinadas en Florida por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, la abeja de calaminta azul, una rara especie que los científicos creían extinta, reapareció en la zona de la que es endémica.



Además de su peculiar color azul metálico, estos insectos se caracterizan por no elaborar colmenas, sino nidos individuales en árboles muertos o tallos huecos, pues son del género Osmita.



Fue descrita por primera vez en 2011, cuando varios ejemplares fueron avistados en cuatro sitios ubicados en Lake Wales Ridge, dentro de un área de casi 10 kilómetros en la Florida Central. Cuando dejó de ser observada en 2016 se le consideró extinta.



Por medio de un comunicado, el Museo de Historia Natural de Florida informó que estos insectos fueron redescubiertos por el investigador postdoctoral Chase Kimmel, cuando instalaba panales cercanos a la flor calaminta ashei, que también se considera amenazada y de la que las abejas azules dependen para su alimentación.



“Estaba abierto a la posibilidad de que no encontráramos a la abeja en absoluto, así que el primer momento en que lo vimos en el campo fue realmente emocionante”



… explicó el científico, quien considera que este hallazgo es el primer paso para conservar a esta especie en peligro y poco estudiada.



Tanto Kimmel como su asesor, Jaret Daniels, director del Centro McGuire para Lepidópteros y Biodiversidad del museo, realizan un proyecto de investigación con duración de dos años, que busca determinar la distribución y estado actual de la población de abejas calaminta azul, además de sus hábitos de alimentación y anidación.



Lamentablemente el hábitat de la abeja azul, en la región de Lake Wales Ridge, también se encuentra en riesgo. De acuerdo a un informe del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de 2015, este ecosistema reconocido a nivel mundial por su gran biodiversidad, tiene uno de los mayores registros de especies desaparecidas en Estados Unidos.



Con información de Noticieros Televisa.