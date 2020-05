Reapertura de actividades en México será hasta el 1 de junio, corrigen el DOF

Escuchar Nota

La Secretaría de Salud publicó este jueves un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el que se confirma que la estrategia para laEste acuerdo confirma que la fecha no será el 18 de mayo, como ayer se estipuló, erróneamente, en el mismo Diario Oficial, texto por el queEn el acuerdo también se establece elpara evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativas.La estrategia, de acuerdo con lo expresado en el documento, consiste en la reapertura de actividades de una manera gradual, ordenada y cauta, y considera tres etapas:Inicia el 18 de mayo del 2020, con la reapertura de las actividades en los municipios en que no se hubieran presentado casos de Covid-19 y que, además, no tengan vecindad con municipios con casos de coronavirus.Abarca del 18 al 31 de mayo del 2020, y consiste en llevar a cabo acciones de aplicación general tendientes a la preparación para la reapertura de las actividades en general, como son: la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, readecuación de espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras.Inicia el 1 de junio del 2020, conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas.El acuerdo establece como acción extraordinaria que las, por lo que podrán iniciar labores el 1 de junio de 2020.Además,, dichas empresas implementarán los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, que publique la Secretaría de Salud, en coordinación con las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).Se explicó que la, a más tardar el díay en coordinación con las autoridades sanitarias de las entidades federativas, establecerán medidas de prevención y control de Covid-19 específicas.El Gobierno de México presentó la mañana de este miércoles lo que denominó “, la estrategia de reapertura de actividades sociales, escolares y económicas en el país tras la emergencia sanitaria del Covid-19.Este plan buscacon el objetivo de hacerlo “segura y duradera”, y que fue presentada en Palacio Nacional por los titulares de las Secretarías de Economía, del Trabajo y de Salud, y contó con la presencia de cuatro gobernadores.