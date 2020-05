Reapertura pone en riesgo a municipios de la esperanza

Escuchar Nota

“El número de pruebas en esos lugares debe ser del orden de cero..., uno, dos o tal vez tres para cada uno. No necesariamente están libres de contagio, sino que a tamaños pequeños de población aumenta la probabilidad, estadísticamente hablando, de poder clasificarlo así. Además, a eso añade la alta vulnerabilidad de las zonas”, explica un investigador egresado de la Universidad de Texas A&M, doctorado en Genética y especialista en ciencia de datos.

#Nacional: Solamente 269 municipios en 15 Estados podrán retomar sus actividades pese a la pandemia que se vive en el país por el Covid-19, debido a que en esas zonas no se registran casos de contagio del virus.https://t.co/ZK78AcJsOt — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) May 13, 2020

El gobierno federal anunció que a partir del 18 de mayo se tiene prevista la reapertura de 269 municipios del país repartidos en 15 estados, pero, después de hacer un análisis de las características de los habitantes, como sexo, edad y las comorbilidades existentes, es decir, las enfermedades que ya padecen.Además,. La mitad de estos municipios, es decir, 157, no superan los 2 mil 500 habitantes.A esto s, por lo que al parecer hay una apuesta de cierta “inmunidad” debido a este mismo aislamiento natural, dice Daniel Ávila, cofundador de CMEI.Uno de los grandes riesgos de reabrir de forma prematura algunas zonas del país como estos municipios, en donde su baja vulnerabilidad responde también a sus pocos recursos hospitalarios, es que si comienza a haber contagios no habrá con que atacarlos.Si las medidas de mitigación disminuyen drásticamente, 64% de su población está en riesgo de contraer Covid-19. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 5 millones de habitantes que tienen más de 10 años y padecen obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo, insuficiencia renal u otras enfermedades cardiovasculares y más de un millón que están por encima de los 60 años con las mismas condiciones de salud, lo que eleva de manera significativa la probabilidad de infectarse. Y todos estos pacientes recaerían en un sistema de salud que, hasta diciembre de 2019, contaba sólo con 6 mil 715 camas disponibles.En esa entidad su vulnerabilidad ante el Covid-19 es de las más bajas del país, de acuerdo con el índice creado por CMEI, como resultado de que, en promedio, 11% del total de su población tiene alguna de las enfermedades crónicas que agravan el Covid-19. Pero este indicador podría estar en riesgo con una reapertura acelerada, y si los casi 2 millones de habitantes que tienen una mayor vulnerabilidad ante el virus requirieran servicios hospitalarios, el sistema no alcanzaría. Hasta 2019, en todo Oaxaca se tenía el registro de apenas 2 mil 869 camas de hospitalización.