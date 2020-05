Reapertura sin fecha del mercado en Arteaga

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El tradicional mercado que se instalaba cada domingo en la Alameda Venustiano Carranza, no tiene fecha de reapertura porque concentraba alrededor de 8 mil visitantes y más de 400 puesteros.



“Lo estamos considerando como un evento masivo por el elevado número de personas que asistían cada domingo, más de 8 mil personas es una masa de población muy grande que se deja venir hasta Arteaga”, explicó Gabriel Orsua, director de Fomento Económico y Turismo del Ayuntamiento.



“Si con la venta de cerveza hacían unas filas largas, si se abre el mercado de la Alameda de Arteaga, se convierte en un epicentro de contagios el pueblo mágico y no queremos ser imprudentes”.



Subrayó que no procederá la reapertura del paseo dominical, hasta que no haya condiciones seguras para puesteros y paseantes y los números de contagios disminuyan en la Región Sureste.