Rebaja Inegi PIB trimestral: creció 0.02%

Ciudad de México.- En el periodo abril-junio, el Producto Interno Bruto (PIB) de México tuvo una variación de 0.0 por ciento respecto al trimestre previo, de acuerdo con la revisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dada a conocer este viernes.



De los tres grandes sectores que agrupa la economía, sólo el sector terciario, en donde juega un papel preponderante el intercambio comercial y donde se encuentran los servicios, mostró un crecimiento, en este caso de 0.2 por ciento en el trimestre abril-junio frente al periodo enero-marzo.



El de las las actividades primarias, que engloba a las actividades agropecuarias, se redujo 3.4 por ciento, mientras que el de las secundarias o de actividades industriales, que agrupa a importantes ramas como la manufacturera y la construcción, cayó 0.2 por ciento frente al trimestre previo.



El nuevo cálculo, cifras ajustadas por estacionalidad, actualiza la estimación oportuna que Inegi publicó el pasado 31 de julio, en la cual se había reportado un avance de 0.1 por ciento en términos reales respecto al primer trimestre del año.



En el segundo trimestre de 2019, respecto al mismo lapso de 2018, la variación real del PIB fue de 0.3 por ciento.



El 31 de julio, tras la publicación de las cifras preliminares del Instituto, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoció que la economía se ha desacelerado.



"Independientemente de si estamos o no en una recesión, que no estamos, hay una desaceleración", manifestó en ese entonces durante una conferencia sobre el Informe de Finanzas Públicas.



El Banco de México (Banxico) indicó que el proceso de desaceleración podría ser mayor al previsto. Al comunicar su última decisión de política monetaria el 15 de agosto, cuando redujo de 8.25 a 8.00 por ciento su tasa de referencia, advirtió riesgos para las condiciones macroeconómicas del País y su capacidad de crecimiento.



Además, el Gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León, señaló esta semana que hay un crecimiento por debajo del potencial, es decir, hay capacidad no utilizada en la economía.



"Claramente enfrentamos un proceso de desaceleración mayor a lo anticipado", mencionó el miércoles al participar en el 19 Foro Banorte en la Ciudad de México.