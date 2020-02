Rebasa al país piratería digital

Escuchar Nota

Ciudad de México.- México fue colocado en la Lista Prioritaria de Vigilancia, de la Alianza Internacional de Propiedad Intelectual (IIPA, por sus siglas en inglés), debido a la piratería en plataformas digitales.



De acuerdo con el reporte 2020 de la IIPA, la lista es una advertencia para que los países miembros, entre ellos México, refuercen las medidas de protección de propiedad intelectual.



El Reporte 301 de dicha organización ubicó a México en esta lista de 11 países al lado de China, Rusia y Vietnam.



“El crecimiento del mercado digital en México se ha visto severamente obstaculizado por un marco legal que está décadas atrás de las normas internacionales y no puede abordar adecuadamente la infracción en línea por sitios y servicios.



“La actividad de ejecución penal ha sido descoordinada y, en general, débil, ralentizada por los procedimientos y deficiencias estructurales, así como por la falta de recursos adecuados”, advirtió el reporte.







De acuerdo con las recomendaciones del organismo que vigila los derechos de autor de mil 900 empresas estadounidenses en el mundo, a pesar de que México ha ratificado tratados internacionales no puede abordar adecuadamente la infracción en línea por sitios y servicios.



Por ello, consideró que es urgente modificación de leyes ante la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



Juan Lozano, director del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (Impi), dijo que la nueva Ley de Propiedad Industrial que se discutirá en el Senado contempla reforzar las atribuciones del Instituto para imponer multas por violación de derechos de autor a través de plataformas digitales.



Sin embargo, el Reporte 301 de la IIPA reveló que plataformas en línea como Mercado Libre son utilizadas por piratas para distribuir, entre otras cosas, copias de videojuegos sin autorización de los propietarios de derechos de autor.



“Los mercados digitales ofrecen una gran variedad de servicios piratas populares en México, incluidos sitios de descarga y transmisión no autorizadas de música, películas y videojuegos”, aseveró el reporte.