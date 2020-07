Rebasa, invade carril y provoca choque

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La falta de precaución provocó que un automovilista chocará contra otro vehículo en el periférico Luis Echeverría, a la altura de la calle 2 de Abril, en donde no hubo lesionados.



En el choque que ocurrió minutos después de las 6:00 horas, Luis Alfonso Rodríguez Escobedo, de 26 años, fue señalado como presunto responsable.



El joven conducía un auto Chevrolet Malibú color verde, placas FPN-7055, el cual resultó con daños en el frente y en el lado izquierdo.







Se dio a conocer que el automovilista transitaba con dirección al sur y al llegar al puente ubicado en el cruce con la calle 2 de Abril, intentó rebasar a una van, pero invadió el carril.



Ante esto, Josué de Jesús Padilla Otañez, de 26 años, operador de la unidad, no pudo esquivar al vehículo y lo impactó por un costado, haciendo que se descontrolara y se impactara contra los muros de contención.



En el accidente no hubo personas lesionadas y solo se reportó caos vial en ese punto.