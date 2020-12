Rebasan adicciones atención en el CIJ de Ramos

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah-. De acuerdo a estadísticas del Centro de Integración Juvenil (CIJ) con jurisdicción en la localidad los cuatros sectores de Analco, Manantiales, Blanca Estela, Escorial y Valle Poniente concentran el mayor número de jóvenes con problemas de drogas y alcoholismo.



Este centro juvenil de enero a la fecha, ha recibido poco más de mil 100 reportes y quienes laboran en esta oficina localizada en la plaza Tula de la colonia Analco, fueron rebasados por falta de personal para atender los 25 casos por semana con problemas no solo de drogadicción, sino también de depresión, ansiedad y violencia.



Por la contingencia sanitaria que se vive hoy en día, el Centro de Atención Juvenil afirmó que el 88% de los reportes se atendieron vía telefónica y a través de las redes sociales. Aunque la realidad es que no citan a los afectados personalmente por falta de sicólogos y trabajadores sociales.







Aumentan agresiones



Los profesionales del Centro de Integración Juvenil, empleadas del Instituto Municipal de la Mujer, así como abogadas del Centro de Empoderamiento para las Mujeres en Coahuila confirman que el consumo de estupefacientes y de alcohol están fuera de control en la ciudad que tiene una población de 100 mil habitantes, según el INEGI.



“El consumo de cristal y alcohol son las causas principales para que jefes de familia propinen agresiones físicas a mujeres en el interior de los hogares, ubicados principalmente en la zona poniente. La estadística registra mil 460 casos de violencia en el 2020 en Ramos Arizpe”, afirmó una abogada del Instituto Municipal.







La venden en cualquier lugar



El cristal se convirtió en la droga más consumida, solamente superada por el alcohol, según estudios del Centro de Integración Juvenil (CIJ) en la Región Sureste.



El Centro en Ramos Arizpe no tiene capacidad para atender a más jóvenes, ya que solo cuenta con un sicólogo y dos trabajadoras sociales.



Lo barato de las dosis ha hecho que, en tan solo seis años, el consumo se haya incrementado exponencialmente. Y es que con 50 pesos se pueden conseguir dosis suficientes, dejando atrás a la cocaína e incluso a la mariguana.