Rebasan cupo en casa de rescate

El centro de internamiento y rehabilitación denominado Rescate en el Barrio, en la colonia Roma recibe hasta 30 jóvenes por semana para recuperarse de adiciones al cristal, mariguana y alcohol en cuartos donde apenas pueden hospedarse.Lugares como este se convierte en el refugio de jóvenes como Paco N., quienes requieren de tratamientos, ya que no puedan acudir a ninguna asociación integral ante la falta de recursos.“Estamos para servir a los jóvenes que han caído en la drogadicción, se ofrece apoyo de manera gratuita para quienes quieren cambiar de rumbo y terapia espiritual, pues su mayor problema está en el corazón”, aseguró Daniel García, director de la casa de rescate, en referencia a los problemas sembrados en el corazón de los jóvenes que no tuvieron atención en su infancia.Niños y jóvenes de entre 10 y 25 años con dependencia al cristal, mariguana, son internados durante 3, 6 o 9 meses para rehabilitarse, aunque no se cuente con un protocolo o certificación para esto, sino oraciones y actividades religiosas.En respuesta a una solicitud de información, Secretaría de Salud en el Estado admitió que no cuenta con ninguna instancia que brinde las herramientas para rehabilitar una adicción, mientras que la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco del último año, arroja que apenas el 8% de los que ha consumido drogas, acude a tratamiento.La necesidad de facilitar a los jóvenes el acceso a tratamiento, es una acción casi ignorada para las autoridades, pues solo las organizaciones de la sociedad civil, que no siempre cuentan con certificaciones, protocolos o recursos para operar, hacen frente a la problemática de adicción.“Son jóvenes que tuvieron problemas graves en sus casas, maltratos, abusos sexuales, carencias y la separación de sus padres”, comentó el director, quien consideró que percibir el consumo de drogas como un problema de salud y no como un acto delictivo, así como disminuir el estigma que se tiene sobre el consumo, es esencial para combatir el uso de drogas.La organización de la sociedad civil opera desde hace 15 años, atendiendo hasta 150 jóvenes al mismo tiempo, canalizados a otras organizaciones, por lo que hizo un llamado a las autoridades para otorgar recursos para continuar operando.