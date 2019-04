Rebelde y talentosa

Más que por sus canciones y su voz cavernosa, Chavela Vargas es recordada en su centenario de nacimiento como una mujer que al no tener abuelos que le contaran historias inventó las suyas y las vivió de manera rebelde.“En sus 100 años deberíamos recordarla como una mujer que se inventó a sí misma”, asegura la actriz y senadora Jesusa Rodríguez, una de las amigas imprescindibles de la Vargas, a quien ayudó a salir de una adicción al alcohol a finales del siglo pasado.Costarricense de nacimiento, Chavela llegó a la vida por la puerta de atrás. Según confesó en entrevistas, de niña un indio la curó cuando estuvo a punto de quedarse ciega y otro mordió hierba y la puso en su boca para espantarle una poliomelitis.Desarrolló una adicción a reconocer la belleza en cualquiera de sus formas, pero esa no fue una enfermedad, sino un signo con el que fue marcada para encantar a quienes fueron a verla cantar.“La rebeldía fue la única compañía que tuvo. Fue una mujer sola. Tendríamos que recordarla cantando y leyendo lo que dijo; me resulta vital escucharla tanto hablar como cantar”, dice la escritora argentina Mónica Maristain, quien conoció a la artista.Chavela emigró a México y luego se refirió al país como si fuera nativa de él con una frase lapidaria: “Los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana”.Los pequeños ojos que estuvieron a punto de quedarse ciegos nunca desarrollaron una agudeza visual de 20-20, pero a cambio se hicieron sensibles a la belleza hasta que el primer domingo de agosto de 2012 el corazón de María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, así la bautizaron, se detuvo.Su cómplice Jesusa Rodríguez cree que eso ocurrió solo en apariencia y hoy Chavela estará presente, quizá vestida de poncho rojo, en el día dela aniversario número 100 de su nacimiento.