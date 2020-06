Rebrote de COVID-19 en China se dio en mercado

Escuchar Nota

China.- La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 44 nuevos casos de COVID-19 detectados el martes, 11 de ellos procedentes del exterior y 33 a nivel local, de los cuales 31 se registraron en Pekín, tras el nuevo brote de coronavirus detectado en el principal mercado de la capital.



Pekín aumentó el martes por la noche el nivel de respuesta a emergencias por la COVID-19 en un intento de frenar la propagación masiva del rebrote detectado el pasado jueves en el mercado mayorista de Xinfadi, que deja hasta ahora 137 casos confirmados.



La subsecretaria general del gobierno municipal pequinés, Chen Bei, anunció el martes que la ciudad pasa del tercer al segundo nivel de emergencia, con lo que, entre otras medidas, las comunidades de vecinos volverán a comprobar la identidad y el estado de salud de los residentes y a tomarles la temperatura.



Este confinamiento parcial implica la suspensión de todas las clases presenciales en educación primaria, secundaria y superior, y se aconseja a los residentes que trabajen desde el domicilio, mientras que las comunidades en áreas de riesgo "alto" (por ejemplo, con casos confirmados) quedarán selladas y no se permitirá que nadie salga de ellas.



También cierran los mercados subterráneos, mientras que bibliotecas, museos y parques abrirán durante un tiempo limitado y con un aforo no superior al 30 por ciento de su capacidad.



Se suspenden asimismo los vuelos interprovinciales y quedan prohibidos los viajes en grupo transprovinciales, anunció Chen, quien explicó que "la situación en Pekín sigue siendo grave".



La funcionaria añadió que las personas que residen en áreas en riesgo "medio-alto" y el personal relacionado con el mercado mayorista tienen prohibido abandonar Pekín por el momento.



Más de 250 casos "activos" en China



Además de los 31 casos detectados en la capital, China registró otros dos contagios a nivel local: uno en la provincia septentrional de Hebei, vecina de Pekín, y el otro en la oriental de Zhejiang.



Por otra parte, de los 11 casos "importados", 10 se detectaron en la provincia occidental de Gansu y el otro en la suroccidental de Sichuan.



La comisión nacional sanitaria china no informó de ninguna nueva muerte en todo el país y señaló que se añadieron dos casos graves, que han sido dados de alta dos pacientes y que 116 contactos cercanos fueron liberados de observación médica.



El total de casos confirmados que permanecen ahora activos en China es de 252, siete de ellos en estado grave, de entre los 83 mil 265 contagios contabilizados desde el comienzo de la pandemia, que ha causado 4 mil 634 muertes.



Respecto a los casos asintomáticos, que China no contabiliza como casos confirmados, se registraron 11 nuevos contagios, 4 de ellos importados del extranjero.



En Pekín se contabilizaron el martes seis nuevas infecciones asintomáticas y tres casos sospechosos, según la comisión.



Todavía permanecen 106 casos de este tipo bajo observación médica (12 en Pekín), 62 de ellos procedentes del exterior.



En la región semiautónoma de Hong Kong se han registrado hasta el momento mil 112 contagios que produjeron cuatro fallecimientos, mientras que en Taiwán se han contabilizado 445 casos que han causado siete muertes.