Rebrote de Covid-19 tira expectativas económicas para México en 2021

Aunque se prevé que mejore el desempeño económico de México para el próximo año debido a la puesta en marcha de una vacuna contra el coronavirus, aún existe un grado de incertidumbre sobre la recuperación para 2021, señalan diversos organismos.A pocos días del cierre de 2020, los mayores riesgos para la economía mexicana se materializaron en algunas regiones del país. Laregresaron a semáforo rojo, lo que implica que las actividades económicas no esenciales permanecerán cerradas del 19 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021, lo que afectará especialmente a micro y pequeños negocios, alertaron cámaras empresariales; además de que a escala global se registraron rebrotes de nuevas cepas de covid-19, lo queDe acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2021 la economía mexicana registrará un crecimiento de 3.5 por ciento, después de una caída de 9 por ciento en 2020, pero advirtió que la incertidumbre acerca de la evolución de la pandemia es una de las principales fuentes de riesgo.En su informe sobredestacó que las grandes economías de la región (Brasil, Chile, México, Perú) tienen algunas de las cifras más altas de muertes per cápita en el mundo y es probable que los informes oficiales subestimen la cuenta.Por tanto, la recuperación gradual de la actividad económica prevista en su escenario base podría verse alterada por nuevos brotes de la enfermedad que provocarán un endurecimiento de las medidas de contención o que depriman aún más la demanda en los sectores de contacto intensivo, aunque los avances en los tratamientos y el pronto desarrollo de una vacuna pueden mejorar las perspectivas en un escenario favorable.indicó que tras la fuerte caída en 2020, de 9.2 por ciento, prevé que el producto interno bruto (PIB) crezca 3.6 por ciento en 2021, aclaró que estas proyecciones asumen la aparición de nuevos brotes localizados del virus durante 2021, lo que exigirá el mantenimiento de algunas medidas de contención, que afectarán especialmente los servicios que requieran interacciones sociales.No obstante, advirtió la OCDE, en caso de que se produjera un aumento significativo de contagios, que puede agravarse con el comienzo de la temporada de gripe, se necesitará reintroducir medidas de contención, lo que obstaculizará la movilidad y la actividad económica.Elestima, en un escenario central, que el crecimiento del PIB en 2021 será de 3.3 por ciento, pero en un rango inferior, de apenas 0.6 por ciento, y alertó que los principales riesgos para el crecimiento de la economía nacional se relacionan con que se prolonguen las medidas de distanciamiento social o se retomen medidas más estrictas.Al 24 de diciembre de 2020, cuatro entidades federativas del país están en semáforo rojo, 23 en naranja tres en amarillo y dos en verde, con un total de 1 millón 362 mil 564 casos positivos y 121 mil 172 fallecidos.Elagregó que episodios adicionales de volatilidad en los mercados financieros internacionales, medidas de apoyo a nivel nacional o internacional insuficientes, secuelas causadas por la pandemia sobre la economía más permanentes, reducciones en la calificación de la deuda soberana y la dey un entorno de incertidumbre interna que ha afectado a la inversión, también son factores de riesgo.Por su parte, lastimó que el producto interno bruto (PIB) de México en 2020 tendrá una contracción de 9 por ciento, pero una recuperación de 3.8 por ciento en 2021.Explicó que para el año 2021 se espera una tasa de crecimiento del PIB positiva que refleje fundamentalmente un rebote estadístico, pero la recuperación del nivel del PIB pre crisis será lenta y se alcanzará hacia el año 2024.La Cepal también comentó que las proyecciones para 2021 están sujetas a cambios, debido a la incertidumbre que existe en torno a la evolución de diversos factores el próximo año, destacó que se supone que en 2021 comenzará el proceso de vacunación en la región depor tanto estima que el impacto económico de las vacunas sobre el crecimiento se produzca ya a partir de la segunda mitad de año, pero de no darse este supuesto, los resultados en términos de crecimiento podrían ser peores a los proyectados.En este contexto, las proyecciones económicas apuntan a un crecimiento económico en 2021 entre 0.6 y 3.8 por ciento, este último en el mejor de los casos, la evolución del covid-19 sigue siendo el principal factor de riesgo para la recuperación económica.Las autoridades mexicanas iniciaron la vacunación este 24 de diciembre y continuará durante todo 2021, hasta lograr la cobertura universal. El subsecretario de, reiteró que por el momento el arranque del programa de vacunación en el país será "limitado" a 125 mil personas, porque solo hay un registro autorizado, el de Pfizer.Aunque es importante considerar que México ya firmó contratos con, además, se cuenta con la iniciativa Covax coordinada por la Organización Mundial de la Salud, y también hay una carta de intención con Janssen para comprar 22 millones de dosis adicionales.