Recae deportista coahuilense Bibiana Candelas de cáncer

"Estoy con muchos sentimientos encontrados de felicidad por pasar al estado de remisión", dice Bibi, como le dicen su familia y amigos, en entrevista con Grupo REFORMA.



"Desde julio del año pasado empecé con un tratamiento de quimioterapias hasta febrero, y después de unos estudios el doctor me dijo que era candidata para un trasplante de médula ósea.



"Fue un trasplante de médula autónomo, es decir que yo soy la donadora y la paciente, es con mis propias células madre, entonces tuve que hacer dos procesos, uno que consiste en sacar las células madres durante unas seis, siete horas y al siguiente día quimioterapia por tres días, que fue lo más pesado. Terminando las tres quimios es el trasplante como tal", explicó Candelas, quien estos días ya presumió en redes sociales el éxito de su tratamiento.

"La enfermedad me enseñó fortalezas que no sabía que tenía. Le agradezco al linfoma haberme dado la posibilidad de crecer más como persona y fortalecerme mentalmente". Bibiana Candelas Ramírez, voleibolista y seleccionada nacional

Bloqueó lo negativo, que fue la enfermedad en sí, y recibió lo positivo, representado en el aprendizaje como ser humano y estar rodeada de gente querida., como la férrea jugadora de voleibol de playa que fue.Esa característica, que la llevó a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, combinada con positivismo y hasta sentido del humor, le permitieron ingresar a la denominada fase de remisión de ese tipo de cáncer que la aquejó por primera vez en 2017, tras haber superado un "partido a cinco sets", como ella denomina a todo el proceso.La espigada coahuilense no sabía que en su cuerpo convivían la enfermedad y la cura, unos estudios clínicos lo detectaron y entonces sus médicos iniciaron el tratamiento respectivo.Fue muy raro porque inicié el proceso de trasplante dos semanas antes de que empezara todas estas medidas de cuidados a nivel nacional por el coronavirus. Yo ya estaba aislada, usando cubrebocas, entonces fue como chistoso ver que todo mundo estaba igual que yo en sus casas y bromeaba porque decía que de alguna manera me estaban acompañando en mi proceso. Mi trasplante fue ambulatorio, es decir tuve que estar en diferentes clínicas y hospitales en plena contingencia.Fue estresante un poco en esa parte. Con amigos, compañeros de trabajo y del volei se hizo una especie de comité que me apoyaría y mucha de esa ayuda era en traslados, y cuando llegó la contingencia no se podía, tenia que ser una o dos personas quienes estuvieran en contacto conmigo y en este caso fue mi hermana.Es diferente la sensación con la mentalidad. En el diagnóstico de la primera vez, haber jugado me ayudó mucho a prepararme mentalmente y verlo como un partido más, que no iba a ser fácil porque era un rival desconocido, (pero) sabía que podía aplicar las mismas herramientas como jugadora, la mentalidad positiva, trabajo en equipo, la disciplina, ahora en otro reto.y además de esas herramientas, que volví a usar, estaba esta parte mental de necesitar el apoyo de otras personas y sabía que era fundamental, y por eso tenía que ser más abierta y compartirlo en mis redes sociales.Al principio no quería que se supiera porque como atleta competitiva no quería mostrar debilidad, que se me tuviera lástima.En su momento no le entendí, pero esta segunda vez, sí y me quedó muy claro porque se trata de compartirlo porque, cuando lo haces, la batalla se hace más ligera porque te das cuenta que no eres la primera ni la ultima persona que está pasando por eso, y queBibiana Candelas Ramírez2 de diciembre de 1983Torreón, Coahuila1.96 mVoleibolista de sala desde los 9 años.incursionó en la modalidad de playa a los 21 años.Palmarés:Bronce en JP Río 2007Plata en JP Guadalajara 2011Oro en JCC de Mayagüez 2010Plata en JCC de Veracruz 2014Seleccionada olímpica en Beijing 2008