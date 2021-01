Recae el compositor y músico Ryuichi Sakamoto, tras sufrir cáncer de intestino

Escuchar Nota

“La noticia fue desalentadora, pero gracias a los excelentes médicos que conocí, la cirugía a la que me sometí fue un éxito. Ahora estoy en tratamiento”, escribió el ganador del Oscar, de 69 años, en su sitio web. “Debido a estas circunstancias, viajar largas distancias por motivos de trabajo será difícil. Aún así, seguiré trabajando tanto como pueda durante el tratamiento. De ahora en adelante, viviré junto al cáncer, pero, espero hacer música un poco más”.

, una de las leyendas vivas de la composición, fue diagnosticado con cáncer de intestino, reportó The Guardian.El compositor y músico japonés se hizo famoso con el grupo de pop electrónicoa finales de la década de los 70. Tuvo una exitosa carrera en solitario al mismo tiempo, lanzando 19 álbumes de estudio en solitario, hasta ahora, y ha colaborado con músicos comoActuó junto aen la película de 1983 Merry Christmas, Mr Lawrence y compuso su famosa melodía, y ha escrito numerosas bandas sonoras para directores como(Tacones Lejanos) y(El Renacido). Sakamoto ganó premios ”scar, Globo de Oro y Grammy por el soundtrack de El ⁄ltimo Emperador (1987), del director Bernardo Bertolucci.En 2014, le diagnosticarony se tomó un año libre para concentrarse en el tratamiento.“Pasé el momento más duro y físicamente doloroso de mi vida. Casi no podía comer, o casi no podía tragar mi propia saliva”, compartió entonces.