Recalentado navideño podría causar intoxicación alimentaria

“Estas temperaturas evitan que se multipliquen las bacterias que podrían haber sobrevivido a la cocción. Los platos con carne deben servirse calientes, dentro de las 2 horas de haberse cocinado”, señala el CDC.



“Es probable que los alimentos que contienen bacterias peligrosas no tengan sabor, olor o apariencia diferente. Puede ser peligroso ingerir cualquier alimento que haya quedado fuera del refrigerador durante demasiado tiempo, aun cuando parezca en buen estado”, advierte el CDC.



Una de las cosas más esperadas en lases la cena familiar y al siguiente día, el, pero se debe tener cuidado con este último, porque se puede caer en unaLacausa en promediotan solo en Estados Unidos.La C. perfringens se encuentra en la carne y aves crudas, en los intestinos de animales y seres humanos, así como en el medio ambiente.El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), señala que la infección puede darse cuando ciertos alimentos, como asados grandes o guisos de ollas grandes, no se mantienen a temperaturas adecuadas hasta que se sirven.Para evitar la intoxicación alimentaria por C. perfringens se recomienday luego mantenerse a una temperatura de 60°C en promedio.La comida sobrante. Para recalentarse, debe ser a una temperatura promedio de 74°C.