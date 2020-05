Recaudan fotógrafos fondos para ayuda médica

Escuchar Nota

Decenas de fotógrafos colaboran para recaudar fondos para el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en su lucha contra el Covid-19.Un esfuerzo solidario denominado "Fotos por México", que arranca hoy, y al que se ha sumado unos 100 artistas, como Graciela Iturbide, Emmanuel Lubezki,Pedro Meyer, Miguel Calderón, Lourdes Grobet, Yvonne Venegas, Melanie Smith, Laureana Toledo, Yolanda Andrade, Pedro Reyes y Lourdes Almeida.Su obra cotiza en las nubes, pero cada fotógrafo donó una de sus imágenes para ser vendida en tan sólo 2 mil 500 pesos, masivamente. De cada pieza se harán tantas impresiones como veces sea adquirida en el sitio http://www.fotospormexico.com , disponible a partir de hoy, así como en Instagram.Organizada por el gestor cultural Mauricio Maillé y la fotógrafa mexicana Adele Buzali, afincada en Los Ángeles, la campaña, a la cual también se han adherido Santiago Arau, Antonio Turok, Dulce Pinzón, Adam Wiseman y Pablo Ortiz Monasterio, entre otros, pretende apoyar al Instituto para afrontar de mejor manera la atención hospitalaria a enfermos de coronavirus."Fotos por México" replica la campaña "100 fotógrafos por Bérgamo", que se volcó en ayuda en favor de la ciudad italiana con el mayor n˙mero de víctimas desde el inicio de la epidemia, y en la cual participaron 100 fotógrafos locales a los que después se sumó un grupo de 50 colegas internacionales.Cada uno donó entonces una de sus obras a fin de recaudar fondos. Cada impresión se vendió en 100 euros y se lograron recaudar en tan sólo 10 días 726 mil euros, más de 19 millones de pesos.Después se organizó en Nueva York como "Pictures for Elmhurst", en favor del centro hospitalario en Queens, uno de los de mayor carga de enfermos de coronavirus, con 1 millón 380 mil dólares recaudados, unos 32.5 millones de pesos. Cada impresión fue vendida en 150 dólares."Es exactamente la misma dinámica. Ajustamos el precio en relación a la realidad mexicana", expone en entrevista Maillé. "Un precio muy modesto, prácticamente simbólico, donde la gente pueda sumar".Al tratarse de una adquisición con fines humanitarios, hay un candado: los organizadores aclaran que las piezas no pueden ser revendidas nunca para evitar el lucro, como tampoco estarán firmadas."La iniciativa duró 11 días en Italia, dos semanas en Nueva York, y aquí está la expectativa de leer finamente cómo va reaccionando la sociedad mexicana de este esfuerzo, pero pensamos que será de dos a tres semanas, máximo", estima el gestor.Las imágenes serán impresas en tamaño carta con los ajustes correspondientes de acuerdo con el formato de cada imagen.Maillé destaca el papel de la sociedad civil en México, siempre solidaria en casos de desastres y contingencias.El dinero recaudado irá directamente a la cuenta de la Fundación para la Salud y la Educación Dr. Salvador Zubirán (www. funsaed.com)."Compra fotos, salva vidas", insiste Maillé.Y si bien para los compradores no representará una inversión, su solidaridad se traducirá en el gusto irrebatible de tener, por ejemplo, un Graciela Iturbide en la sala de la casa por sólo 2 mil 500 pesos.