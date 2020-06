Recesión económica incrementa despidos

Escuchar Nota

Sabinas, Coah.- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Región Carbonífera, registra un incremento en el número de convenios por despido, todo derivado principalmente de la recesión económica en torno a la venta del carbón, situación que se agudizó con la contingencia del Covid-19.



Ramiro González Muñiz, presidente del organismo, dio a conocer que diversas empresas y sindicatos de las mismas se han acercado para que se les asesore en la forma de indemnizar a sus trabajadores.



La semana pasada acudió personal de la Minera Santa Bárbara donde se liquidó a 96 trabajadores, todo conforme a derecho e incluso recibieron una cantidad económica más alta de lo que marca la ley.



Estando presente la Junta, la Procuraduría del Trabajo e inspectores de la Secretaría del Trabajo dieron fe a que todo se hiciera como lo señala la ley y con el acuerdo de patrones y trabajadores.



La empresa Minera del Norte S. A de C. V, específicamente la mina 6 también fue otra que acudió a realizar el trámite de indemnización de 396 empleados que firmaron un pago en varios plazos que no sobrepasan los seis meses.



“Todos estos convenios tienen validez y están registrados ante la Junta, siempre que los pagos son a plazos existe una cláusula que señala que si no se paga en tiempo y forma existe una penalidad en contra del patrón, pero hasta ahora no se ha tenido problema, al contrario, aseguran que el día de mañana que se reactive la venta de carbón serán recontratados”, señaló.



González Muñiz dejó en claro que económicamente las empresas no piden seguir pagando sin estar laborando, por ello se llega a esta alternativa legal donde la dependencia trata de cuidar los años laborados.



Finalmente dijo que en lo que va del año se cuenta con un total de 183 demandas por despido injustificado, porcentaje aún menor en comparación a años pasados, mientras que la celebración de convenios repuntó por la crisis.