Rechaza AHMSA que hubiera sobreprecio en venta de Agronitrogenados

“Los contratos correspondientes y sus requerimientos, incluidos los avalúos y revisiones de organismos de control tanto gubernamentales como independientes, fueron exhaustivos y no presentaron ninguna observación posterior”, aseguró AHMSA.

“Señor Presidente, no está en el ánimo de Altos Hornos de México polemizar sobre un tema que ha generado grave inestabilidad en la empresa, en la cadena industrial que de ella depende y un fuerte impacto económico negativo en numerosas comunidades ligadas a la actividad minera y siderúrgica. Por el contrario, nuestra actitud es resolver esta situación en forma positiva y regresar a la brevedad a la normalidad”, finalizó la compañía.

Altos Hornos de México (AHMSA) rechazó en un desplegado de prensa dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador que haya existido sobreprecio en la venta de su planta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).“Señor Presidente, hemos escuchado en repetidas ocasiones el señalamiento de un sobrecosto de 200 millones de dólares. Sin embargo, no encontramos en la empresa ningún documento, demanda o solicitud legal o extrajudicial de sustento a dicho señalamiento”, señaló la empresa acerera.En 2013, cuando Emilio Lozoya era director de Pemex,Sin embargo, PMI Holding (subsidiaria de Pemex) autorizó un incremento de 200 millones de dólares para su rehabilitación, por lo que el precio de esta plata ascendió a alrededor de 485 millones de dólares.Respecto al proceso contra el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, emprendido por la operación con Pemex, la empresa apuntó que este no tiene que ver con el proceso de compra-venta de Agronitrogenados “sino con la contratación Emilio Lozoya en 2011 (cuando no era funcionario público) para encabezar el proceso de diseño de un tren subterráneo CDMX-Toluca, proyecto finalmente desechado”.