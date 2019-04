Rechaza AMLO que CRE controle precios de gasolinas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró en desacuerdo con la propuesta de Morena en la Cámara de Diputados que busca que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) establezca un mecanismo temporal para controlar los precios en la venta de gasolinas."No estoy de acuerdo con eso, no creo en el control de precios así por decreto, creo que si hay competencia de verdad, auténtica, puede haber control de precios sin necesidad de imponer y vamos a caminar en ese sentido", afirmó en su conferencia matutina.La solicitud de Morena incluye que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inicie de oficio un Procedimiento para Resolver sobre Condiciones de Mercado en la venta al público de los combustibles.Para justificar la propuesta, el diputado Mario Delgado se remitió a la Ley de Ingresos, donde se establece la intervención de la CRE.En tanto, el Mandatario federal acusó que la política neoliberal "engañó" al hablar de la libre competencia, pues dejó al País lleno de monopolios."Lo que pasa con la política neoliberal, conservadora, es que hasta en eso engañaron, de veras, son falsos, hablaron de la libre competencia, de la libertad de mercado, y la aplicaron en los bueyes de sus compadres, ¿no se habló de neoliberalismo?, ¿qué es eso? Es la libertad comercial, que no existan monopolios, y cómo dejaron al País, lleno de monopolios, entonces no al control de precios", dijo López Obrador.Este lunes al presentar el "Quién es quién en el precio de los combustibles", el titular del Ejecutivo reiteró su llamado a los distribuidores para mantener el equilibrio en el precios de las gasolinas y se cumpla el compromiso de que no aumenten los costos.