Rechaza Antorcha cobros en Urbi Villa

Ramos Arizpe.- Tras las denuncias de habitantes de la colonia Urbi Villa sobre el cobro ilegal de renta de tejabanes en el sector por parte del Movimiento Antorchista, el líder estatal de la organización, Pablo Pérez García, aseguró que si eso se hace no es por parte de Antorcha sino de personas que él dijo tendrán que rendir cuentas a la justicia.



El dirigente estatal desconoció a la lideresa de la colonia y declaró que le pidió a Alfredo Reyes, líder sectorial de Antorcha, y señalado también por los vecinos, que aclaren las acusaciones realizadas por los habitantes de Urbi Villa.



“Si alguien hace (cobros irregulares) es a título personal, Antorcha no cobra nada, hace gestoría para que la gente tenga casa, servicios y programas sociales. Antorcha no está para abusar de la gente”, declaró Pérez García.



El líder estatal del Movimiento Antorchista no desestimó las acusaciones de los habitantes de la colonia y les pidió que si tienen pruebas de los cobros ilegales interpongan las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado para deslindar

responsabilidades.



“En Antorcha somos individuos, Antorcha no hace delito como organización, lo hacen las personas, si alguien en lo particular hace algo que vayan y lo denuncien ante las instancias correspondientes”, dijo el líder antorchista de Coahuila.



En Urbi Villa viven actualmente más de 200 familias, de las cuales aproximadamente la mitad están asentadas de manera irregular en terrenos invadidos y sin servicios públicos. Hace 3 meses se les dejó de suministrar el agua y ocasionó la inconformidad de los vecinos.