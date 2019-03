Rechaza CCE iniciativa para regular a calificadoras

El sector privado señaló no debe prosperar iniciativa alguna para regular a las calificadoras, debido a que se está dando más importancia de la que tiene a la baja en la perspectiva de calificación crediticia de Pemex.Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que si bien hay problemas qué atender en la petrolera, la evaluación de las calificadoras no merece una legislación como la que propone Morena."Me parece que es una propuesta que espero no llegue al fin. La evaluación fue sobre una perspectiva, no nos quitaron el rango de inversión, no hemos bajado en la calificación de validez de México. Le estamos dando más importancia de la que ésta tiene", dijo Salazar en entrevista, después de una reunión en el Club de Industriales.El líder empresarial también señaló que es necesario que se genere confianza y certidumbre para que los inversionistas que tenían planes los empiecen a concretar.Por su parte, Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), opinó que las calificadoras están haciendo su trabajo y hay que tomarlas en serio.Senadores de Morena presentarán mañana una iniciativa para regular a las calificadoras, a fin de evitar descalificaciones y críticas al Gobierno "sin sustento".Esto después de que algunas agencias como S&P Global Ratings, bajaran la perspectiva de calificación crediticia de Pemex de estable a negativa.