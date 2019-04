Rechaza Cenagas que haya una alerta por desabasto

Luego de que se reportara una alerta crítica por desabasto de gas natural al sector industrial la semana pasada, la directora general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), Elvira Daniel Kabbaz Zaga, mencionó que no existía tal alerta en el sistema.“Es cierto que hubo una caída en el empaque que preocupó a Cenagas. Posteriormente, el miércoles, se realizó un mantenimiento no programado que hizo bajar el flujo, por eso enviamos un correo a los consumidores para que sólo consumieran lo autorizado”, expuso en conferencia conjunta ante industriales.También explicó que las posibles razones por las cuales disminuyó el flujo es porque no se tuvo la completa inyección de gas o que alguno de los usuarios consumió más de lo que debía, por lo que ya se realizan las investigaciones pertinentes.Asimismo, se investiga si alguno de los comercializadores realizó el envío de alguna carta de alerta crítica y las acciones a tomar debido a que no tienen la facultad para emitir alertas, pero será la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la que establezca alguna sanción económica.Mencionó que la red de gasoductos presenta debilidades, al grado que cinco estados del país no cuentan con suministro de gas natural.Una de las alternativas para aliviar la situación está en la entrada en operación del ducto marino que conecta a Texas con Veracruz, pero la funcionaria dijo desconocer cuándo podría darse esto.