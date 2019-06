Rechaza comisariado acusaciones de desvio

El religioso líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y comisariado del ejido El Huizachal, Arturo Reyna Ramos, desmintió el señalamiento que se hizo por parte de la señora Liliana Contreras, quien lo responsabilizó de tomar 11 mil 500 pesos, los cuales pertenecen a un empresario monclovense de nombre Ramiro García, y cuya finalidad, dijo el pastor, es reunir este recurso y hacer mejoras a la escuela.Ante las declaraciones vertidas en contra del comisariado de esta comunidad, familias enteras respaldaron la labor que ha desempeñado y aseguraron que quienes hicieron la supuesta denuncia no tienen nada que ver con dicho recurso, pues son terceras personas y en todo caso el único que puede exigir la reposición y presentación de dicho recurso es el mismo empresario.“Los señalamientos no tienen nada que ver con estas personas, pues ellas no son ni siquiera de la mesa directiva y desconocemos el porqué estén haciendo estos señalamientos, sólo le podemos decir que la única persona que puede exigir, es el mismo Ramiro García, de otro modo no”, explicó Arturo Reyna.Dijo que al ser una comunidad pequeña desconoce el porqué no lo hayan buscado personalmente y hayan decidido hacerlo por medio de medios de comunicación, además que cuentan con su número telefónico, saben su dirección y por demás todos se conocen o tienen algún parentesco dentro del ejido.