Rechaza Concamin monopolio de CFE

Ciudad de México.- La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) advirtió hoy que, de concretarse las propuestas que hizo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se afectarán el mercado eléctrico nacional, la participación de decenas de empresas privadas y miles de contratos firmados tanto de inversionistas como con usuarios finales de la industria y del comercio.

"Aceptar los planteamientos de la empresa productiva del Estado tendría un fuerte impacto negativo en la credibilidad de México ante los inversionistas nacionales e internacionales al violar el elemental principio de seguridad jurídica, y a la competitividad del país y su industria, máxime cuando México requiere de tratados de libre comercio y economías abiertas para aprovechar su potencial exportador", expresó la Concamin en un comunicado al que tituló "No al monopolio absoluto en electricidad".

Se requiere un regulador independiente y fuerte que haga respetar las leyes y reglas a los participantes, particularmente cuando "no hay un piso parejo", ya que la CFE es un agente dominante y concentra 55% de la generación eléctrica en el país, además de tener reservadas la transmisión, distribución y generación nuclear, añadió el organismo empresarial.

Subrayó que el pliego petitorio de la CFE atenta directamente contra la legislación vigente, los permisos otorgados a particulares, los derechos adquiridos y pondrían en riesgo inversiones realizadas por la iniciativa privada.

Concamin explicó que si se pretenden hacer cambios a la legislación vigente deben ser a partir de un amplio diálogo democrático y existir consenso entre todas las partes, no sólo con una de ellas. Tampoco debe haber imposiciones ni deben dejarse de valorar las consecuencias que los cambios que busca la CFE tendrán para el desarrollo social y económico del país.