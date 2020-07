Rechaza Cordero acusaciones de Lozoya por sobornos

Escuchar Nota

"Rechazo categóricamente las acusaciones en mi contra que aparecen en diversos medios de comunicación, atribuidas a @EmilioLozoyaAus.



"Son falsas, sin sustento ni pruebas. Siempre he actuado con legalidad en las responsabilidades que he desempeñado como servidor público", publicó en su cuenta de Twitter.

Rechazo categóricamente las acusaciones en mi contra que aparecen en diversos medios de comunicación, atribuidas a @EmilioLozoyaAus

Son falsas, sin sustento ni pruebas. Siempre he actuado con legalidad en las responsabilidades que he desempeñado como servidor público. — Ernesto Cordero (@ErnestoCordero) July 24, 2020

El ex senador Ernesto Cordero rechazó estar involucrado en la trama de los sobornos que el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, habría entregado a legisladores panistas.El también ex Secretario de Hacienda y Crédito Público aparece mencionado en un documento que Lozoya entregó al Gobierno en el que señala haber pagado sobornos por 52 millones de pesos a legisladores del PAN para que aprobaran reformas del Pacto por México, según publicó este viernes Grupo REFORMA.