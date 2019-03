Rechaza CTM sindicalismo de ‘Napo’

El dirigente de la CTM en Coahuila, Tereso Medina Ramírez, sostuvo que el sindicalismo que promueve el Senador Napoleón Gómez Urrutia ahuyenta las inversiones y la generación de empleos.El ex Senador por el PRI sostuvo que no conviene a México el sindicalismo que promueve el actual Senador por Morena, con apoyo directo de sindicatos de Estados Unidos y Canadá."Napoleón tiene su agenda personal y directa apoyada por los sindicatos norteamericanos y canadienses y tenemos la oferta de Napoleón, que es parar empresas como lo hizo en Matamoros, la oferta de Napoleón radical, y que esa no le conviene ni a Coahuila ni a los trabajadores", declaró."Tenemos que tener especial cuidado para poder reproducir un sindicalismo responsable que le haga bien a México, y que esas corrientes sindicales que lastiman y violentan la paz laboral en las regiones, como Napoleón, los trabajadores no le den entrada porque, cuando se rompe la paz laboral o la estabilidad, también se ahuyenta la confianza y el compromiso de generación de inversiones y la oportunidad de empleo para los trabajadores".Medina Ramírez dijo que, a través de sindicalistas "radicales" que ha traído de otros estados a Coahuila, Napoleón ha buscado afectar la paz laboral en maquiladoras de Acuña y en Altos Hornos de Monclova."Tiene seis años queriendo ahuyentar los empleos de Acuña, queriendo destruir esta paz laboral y por supuesto, nosotros pensamos que, independientemente de la forma o estilos sindicales, ese no le conviene a México".El dirigente de la CTM Coahuila pidió a Gómez Urrutia aclarar el destino de 55 millones de dólares para el Sindicato Minero."No es posible que ahora esté pregonando que es el mesías para dirigir la democracia sindical cuando él está en la cuerda floja. Su sindicato ha sido dirigido por su papá y él".