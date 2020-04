Rechaza Damm jugar la eLiga

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Después de la derrota de los Tigres con Francisco Venegas al mando, ante el Atlas por goliza de 6-0 con Lucas Acosta en los controles, la afición regiomontana se lanzó en redes sociales pidiendo que Jürgen Damm entre al relevo y maneje al equipo en el FIFA 2020.



“A mí nunca me consideraron en principio para la ELiga, y prácticamente para nada relacionado al equipos desde que anuncié mi salida, NO pienso ya participar... No es un tema de orgullo, simplemente creo que las cosas no se deben forzar”, publicó Damm en redes.