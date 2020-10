Rechaza fiscal de Morelos revelar avances en caso Samir Flores

Escuchar Nota

Morelos.- A un año y ocho meses del asesinato de Samir Flores Soberanes, opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Uriel Carmona Gándar, declaró esta mañana que siguen “sobre autores materiales, todavía”, esto a pesar que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo reveló el pasado 24 de septiembre que ese funcionario ya sabía quién había matado a Samir, pero no lo revelaba porque tenía miedo.



Carmona Gándara aseguró que siguen “trabajando ese asunto, es una gran responsabilidad, es un asunto de trascendencia nacional, quizá internacional, entonces tenemos que ser muy responsables con lo que decimos, es un asunto que tiene avances, pero hay etapas de la investigación penal, que no nos permite jurídicamente revelar el estado".



Al insistirle al fiscal sobre si ya está identificado el agresor o agresores, como antes había mencionado el mandatario estatal, el funcionario dijo que no tiene permitido revelar el estado de la investigación.







Lo que sí hizo fue reconocer que en la investigación, siguen las pesquisas “sobre autores materiales, todavía”, y ante la pregunta expresa que sí estos están relacionados con la delincuencia organizada, dijo que precisamente eso no puede revelar aún.



“Todos los familiares que en torno este caso ya fueron declarados, es una investigación que ya tiene mucho tiempo en curso, es una carpeta con muchísimo material, es muy abundante el material, es muy abundante el material, y bueno esperamos dar el resultado pronto”, dijo ante la pregunta acerca de que familiares de Samir y compañeros de lucha aseguran que esta investigación no avanza, a pesar de que han pasado 20 meses.



Sobre si el delegado del gobierno federal en Morelos, Erick Flores Cervantes, ya declaró, debido que éste fue cuestionado por el activista social un día antes de ser asesinado en una asamblea que se realizó el 19 de febrero del 2019 en Jonacatepec, en donde Hugo Erick en ese momento promovía la consulta popular para la operación de la termoeléctrica de Huexca, la cual rechazaba por su parte, Samir Flores Soberanes, el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, guardó silencio.



El pasado 24 de septiembre, el gobernador Blanco urgió al fiscal nombrado en la pasada administración, de Graco Ramírez, a hacer su trabajo y dar justicia a los familiares de las víctimas mortales en el estado, incluido las de Samir.