Rechaza Guadiana conflicto de interés

Saltillo, Coah.- El senador Armando Guadiana Tijerina admitió que algunos de sus familiares y amigos resultaron beneficiados con los contratos de compra de carbón que anunció la Comisión Federal de Electricidad, tal y como lo desveló una publicación del diario español El País.



Aún así, el legislador por Coahuila defendió la tesis de que no incurre en conflicto de interés por estar al frente de la Comisión de Energía del Senado de la República.



“De acuerdo con el artículo 19 del reglamento del Senado, menciona que hay conflicto de interés cuando uno participa en darles algún contrato, pedido o interviene a fin de beneficiarse personalmente o a algún familiar”, señaló.



En su caso, aseguró que “solamente promovimos la reactivación general de la parte económica, pero no intervenimos dentro del Poder Ejecutivo para definir que Juan o Pedro tengan las cantidades de carbón de lo que definió la Comisión Federal de Electricidad”.



Recordó que la CFE, el Servicio Geológico Mexicano y la Subsecretaría de Minas revisaron la documentación y trayectoria de más de 130 empresas dedicadas a la producción de carbón en Coahuila y de ellas seleccionaron a 75 para que provean del mineral para las plantas termoeléctricas de Nava.



“Y ahí, claro, aparecen algunos familiares y amigos de un servidor, pero yo no voy a intervenir o a coartar el derecho al trabajo, puesto que no son empresas que nacieron al calor de un sexenio, de hace un año, dos años, o meses”, mencionó Guadiana.