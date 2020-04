Rechaza Instituto Electoral de Coahuila decidir si cancela elección

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) rechazó tomar la decisión de suspender la elección del 7 de junio ante la emergencia del Covid-19 "para no generar pánico" entre la población.



En sesión realizada a través de teleconferencia la tarde de este martes, el Consejo General presentó un punto para abordar la declaratoria de emergencia que emitió el Consejo General de Salud, donde aclaró que la elección de Coahuila para renovar 25 Diputados del Congreso local no se suspendía.



Aunque era,sólo un informe que no se votaba, los representantes de los partidos como Morena y el PAN pidieron que el IEC tomara la iniciativa de suspender la elección.



En una discusión que duró más de una hora, los consejeros electorales defendieron que la actual emergencia es temporal.



"No hay que generar pánico, no corro, no empujo", argumentó uno de los consejeros electorales.



Otro de los argumentos fue que es el Instituto Nacional Electoral la autoridad que rige el actual proceso electoral, y la que deberá tomar la decisión.



Los representantes de partidos señalaron que el IEC es un órgano autónomo que, ante la emergencia sanitaria, puede tomar en cualquier momento la decisión de suspender la elección, sobre todo a tres meses de la votación.



Los partidos nacionales representados en el IEC señalaron que el mismo Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE, adelantó con los líderes partidistas la decisión que tomarían el miércoles de suspender las elecciones en Coahuila e Hidalgo.