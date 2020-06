Rechaza juez proteger a AHMSA de acreedores

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un juez federal de Piedras Negras, Coahuila, rechazó dictar medidas precautorias para proteger a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) contra posibles acciones de cobro de sus acreedores.



Las medidas precautorias en favor de AHMSA fueron incluidas en las solicitudes de concurso mercantil que presentaron sus filiales Minera del Norte (Minosa) y Corporativo Industrial Coahuila (CICSA), admitidas a trámite el pasado 5 de junio.



Al admitir ambos concursos, el juez Juan Marcos Dávila Rangel rechazó que, al menos por ahora, las medidas de protección contra acreedores se puedan extender a otras empresas del mismo grupo que no han iniciado su propio proceso de insolvencia.



Dijo que un visitador designado por el Instituto Federal de Especialistas Mercantiles (Ifecom) deberá realizar para verificar la situación de Minosa y CICSA, y determinar si cumplen los requisitos legales para ser declaradas en concurso, lo que abriría el plazo de un año para conciliar con acreedores.



Minosa y CICSA alegaron en sus demandas que “se puede poner en riesgo la viabilidad” de AHMSA si no se dictan medidas cautelares.



AHMSA informó el lunes pasado sobre los concursos de sus filiales, que emplean a 7 mil personas, y tienen problemas de liquidez por la baja de precios de carbón y la reducción en el suministro a plantas de la CFE.



Por lo pronto, el juez Dávila ordenó notificar las medidas precautorias en favor de Minosa y CICSA a Banco Actinver, Banca Afirme, Almacenadora Afirme y Cargill Soluciones Empresariales, para que “se abstengan de iniciar cualquier procedimiento de ejecución con motivo del contrato de crédito sindicado celebrado entre las mencionadas instituciones financieras con la solicitante del concurso”.



Además, se notificó a Caterpillar Crédito, Unifin Financiera y Máquinas Diesel, arrendadoras de equipos que usan las empresas, para que no ejecuten ninguna medida de recuperación de vehículos como tractores, retroexcavadoras y equipo de transporte o extracción.