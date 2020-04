Rechaza López-Gatell uso de cubrebocas

Escuchar Nota

"Existe una parte sustancial de evidencia sobre la utilidad de los cubrebocas como mecanismo de protección a los demás para que alguien que tiene Covid(-19) no lo transmita a los demás", especificó en conferencia de prensa.



"La evidencia todavía es inconclusa es que las personas que no están enfermas, si utilizaran un cubrebocas, si eso resultaría en una protección para ellas mismas y en general los distintos elementos de evidencia sugieren que no", agregó.

"Por varias semanas al inicio de la pandemia he comentado esto mismo y habíamos dicho que el usar cubrebocas tiene una pobre utilidad, o incluso tiene una nula utilidad".



"No me parece prudente que entidades recomienden el uso de cubrebocas".



No es inconveniente que las autoridades estatales recomienden portar cubrebocas como auxiliar, aunque su uso no debe contrarrestar la constancia de medidas de mitigación masiva más efectivas. Generar políticas públicas debe considerar la evidencia científica y aspectos prácticos. pic.twitter.com/z11BleqibK — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 28, 2020

Aunque dijo que el uso de cubrebocas no hace daño,, afirmó que no hay evidencia científica que respalde el uso de cubrebocas como método para prevenir contagios decomo la disminución de movilidad y la suspensión temporal de actividades más que a estrategias auxiliares como el uso de cubrebocas, explicó.Al contrario, afirmó el subsecretario, al usar un cubrebocas, las personas podrían sentirse protegidas y descuidar otras medidas de prevención, como el lavado de manos y la sana distancia.López-Gatell dijo que los virus respiratorios, como es el caso del Covid-19, pueden transmitirse por medio de los ojos.Aseguró que un análisis del Instituto Nacional de Salud Pública reveló que hasta ahora no hay evidencia científica concluyente que sustente que el uso de cubrebocas disminuya el número de contagios.El uso de este artículo, aseveró, puede distraer a la población de las medidas más efectivas.