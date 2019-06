Rechaza Nieto que querella contra Lozoya sea personal

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó que las acusaciones contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) sean de carácter personal por animadversión.Señaló, que “actos como el del señor Lozoya” ubican a México como uno de los países más corruptos del mundo.Entrevistado antes de participar en un seminario sobre Lavado de Dinero , Nieto Castillo aseguró: “Lo único que puedo decir es que nosotros actuamos conforme a Derecho y no hay ningun acto arbritrairo o ilegal a razón de que la Ley de Instituciones de Crédito facultan en el articulo 115 a la UIF para congelar las cuentas y al congelar las cuentas de todas las personas que estaban presuntamente involucradas con el pago de un presunto soborno por la adjudicación y la venta, mejor dicho , de Altos Hornos de México (Ahmsa) a Pemex de la planta de hidrogenados.Por otro lado , explicó que en términos de la propia interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “nosotros tenemos la competencia para hacerlo cumpliendo ciertas condiciones, la cuales existen en este caso y continuaremos nosotros con el acuerdo del bloqueo, refirió.Santiago Nieto informó: “Lozoya no ha comparecido ante la UIF y con respecto al tema de la Fiscalía General de la República no podría hacer ningun comentario porque no conozco los detalles”.Al cuestionarle sobre las declaraciones de hoy por la mañana del abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello en el sentido de que la persecución de su cliente es política por un odio personal del titular de la UIF, Nieto Castillo respondió: “No, no,no, se trata del cumplimiento y las reglas constitucionales de derecho.Destacó:“México gracias a acciones como las del señor Lozoya fue considerado el país 138 de 180 paises por parte de Transparencia Internacional como el más corrupto del mundo”.Santiago Nieto aseguró:”lo que queremos es acabar y combatir eso y es simplemente que las personas que hicieron un acto ilícito comparezcan ante los jueces”.¿Ahora qué sigue? , se le preguntó.“ Este es un tema que le corresponde a la Fiscalía General de la República y por el cual no me puedo pronunciar”.