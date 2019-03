Rechaza panista alza al transporte

“Saltillo nunca ha tenido un transporte público digno para los ciudadanos porque desde administraciones anteriores los concesionarios no se aplicaron a mejorar las condiciones de las unidades de pasajeros”, afirmó el panista Carlos Orta Canales, quien lamentó que los únicos afectados son los usuarios.“No hemos visto que se ataque de raíz el cáncer en este tema, el cual padece la capital de Coahuila desde hace mucho tiempo. Por eso hago un llamado a la Administración que encabeza el alcalde Manolo Jiménez Salinas para que hagan algo diferente y sienten las bases para que no retroceda el transporte público”, manifestó.Orta Canales dice que mucho se ha discutido sobre el mejoramiento, la modernización y los incrementos a las tarifas del transporte público y es fecha que los concesionarios no cumplen. “Eso sí, el aumento se dio en general y eso no es justo. Debemos poner un alto ya”.Admitió que el transporte público en Saltillo es un gran negocio. “Hay que tener presente que negocio que no es negocio se cierra y te lo digo como empresario. Aquí lo que sucede es que se le aprieta al chofer de las unidades y por eso tenemos conductores con mal humor que manejan a la ofensiva y no a la defensiva”.El transporte público en Saltillo es un círculo vicioso que no se ha resolvió porque falta mucha voluntad. El Gobierno municipal debe ponerse las pilas y meterse al problema de fondo y no subiendo las tarifas”.