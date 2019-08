Rechaza PRD que vaya a ceder registro a Futuro 21

Aunque reconoce que su dirección nacional impulsar a la plataforma, elrechazó que vaya a ceder a ésta su registro para la formación de un nuevo partido político.A través de un comunicado eldesmintió esta aseveración y que, presuntamente, esté en riesgo de desaparecer, lo que, en el marco de la campaña de afiliación nacional, ha causado descontento e indignación en un gran número de perredistas.“Futuro 21 es una plataforma que impulsa la dirección nacional del PRD en conjunto con organizaciones que solicitaron registro de partido, (…). Es categóricamente falso como lo aseveraron medios de prensa el pasado fin de semana, que cederemos el registro a estas organizaciones”, indica el documento.Elfirmado por perredistas como Karen Quiroga, Julio César Moreno, Omar Ortega, Gabriela Quiroga, Israel Moreno, Manuel Ballesteros, entre otros, aclara que es inaceptable que de manera unilateral se “quiera sepultar la historia” del Sol Azteca.“Saludamos todas las iniciativas ciudadanas orientadas a fortalecer la democracia, pero estamos convencidos que no debemos perder nuestro carácter de izquierda, nuestros principios y mucho menos aceptar que de manera unilateral, algunos personajes quieran sepultar la historia y el nombre de nuestro partido”, precisa.El pasado 25 de agosto el excandidato presidencial de Nueva Alianza, Gabriel Quadri afirmó a Excélsior que Futuro 21 aprovecharía el registro del PRD para la creación de un nuevo partido para hacer frente a la “regresión populista que está viviendo México”.Incluso destacó que la nueva fórmula busca alianzas con el PAN, Movimiento Ciudadano, así como con el expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, quien ha intentado crear un partido, para fortalecer a un nuevo instituto político con una opción plural y liberal.“El registro ya existe, es el registro del PRD; el PRD ha puesto al servicio de este nuevo proyecto su registro, o sea, no se trata de crear un partido nuevo de la nada, que es carísimo, es muy difícil, y me parece que solamente intereses que tienen una gran capacidad económica pueden tener la opción de crear un partido político nuevo”, manifestó.