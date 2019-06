Rechaza Sánchez Cordero división en gabinete por tema migratorio

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que reducir el flujo migratorio es un reto complejo por el negocio que representa el tráfico de indocumentados para las bandas dedicadas a este delito."No ha cedido el tráfico de migrantes porque es un negocio increíblemente rentable, creo que no hay otro negocio más rentable que este que están haciendo los traficantes de personas”, afirmó.Entrevistada a su llegada al Senado de la República, reiteró que continuarán los operativos para ubicar a grupos de migrantes que no tengan una estancia regular en nuestro país y debido a su traslado arriesguen sus vidas, como ocurrió este fin de semana en Veracruz con los 791 centroamericanos detectados en cuatro tráileres.En este sentido, señaló que hay especial atención en los autobuses de pasajeros donde se ha detectado también este traslado de migrantes de manera irregular."Yo creo que tienen que acatar la ley las mismas líneas de autobuses, no pueden decir que no sabían que llevaban migrantes”, señaló.Instantes después, durante su participación en la plenaria de los senadores de Morena, Sánchez Cordero descartó divisiones al interior del gabinete presidencial por el tema migratorio."El gabinete del presidente López Obrador, coordinado por mandato de ley a través de la Secretaría de Gobernación, está unido y está decidido a cumplir las instrucciones presidenciales."Vamos a atender el tema migratorio por convicción propia, por necesidad de México, por nuestros intereses y por nuestra seguridad nacional”, subrayó.Luego de resaltar la llegada de Francisco Garduño como nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración, a quien describió como un “funcionario profesional que toma decisiones”, la secretaria Sánchez Cordero sostuvo que la piedra angular de la política migratoria de México es el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, “lo que no está reñido ni se contrapone con la imperiosa necesidad de ordenar y dar seguridad a los migrantes que ingresan a nuestro territorio”.