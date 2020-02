Rechaza Segob crisis migratoria

Escuchar Nota

La secretaria de Gobernación,, reiteró hoy que una solicitud de refugio no significa el otorgamiento de una visa de tránsito por territorio nacional.La funcionaria rechazó que el país enfrente una crisis migratoria luego del ingreso de caravanas de centroamericanos por la frontera sur.Entrevistada sobre la visita que realizó un grupo de legisladores a la Estación Migratoria Siglo XXI, de Tapachula, Chiapas, la responsable de la política interna del país se mostró respetuosa de las críticas del diputado Porfirio Muñoz Ledo.Pero, añadió la titular de la Segob, si quien solicitó el refugio va a otro lugar y no se asiste a donde se solicitó el referido trámite, se entenderá como abandonado. Eso lo dice la ley. Una solicitud de refugio no significa el otorgamiento de una visa de tránsito por territorio nacional”.Sobre el anunció del presidente Andrés Manuel López Obrador, para reponer la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en septiembre del 2014 con ayuda de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que todos los meses se reunirán en la Segob para ver los avances en las investigaciones.Recordó que la Segob “nosotros estamos de la mano con el Grupo de expertos de GEI…y así hemos tenido varias reuniones y se tiene la firme convicción de avanzar y dar una respuesta (a los padres de los normalistas””, anotó.