Rechaza Segob que ‘Ley Garrote’ criminalice

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la “Ley Garrote” aprobada en Puebla no criminaliza la protesta social.A pregunta expresa, instó a los ciudadanos inconformes a impugnar la reforma al Código Penal de Tabasco que prevé penas de hasta 13 años de cárcel por impedir la construcción de obras.“Quien no esté conforme con alguna disposición legal, puede recurrirla ante las instancias correspondientes”, dijo al concluir la toma de protesta de Miguel Barbosa como Gobernador de Puebla.¿Se criminaliza la protesta, Secretaria?, se le preguntó.“No”, respondió brevemente.En tanto, el Mandatario de Tabasco, Adán Augusto López, afirmó que su Gobierno aplicará la reforma porque ya se promulgó ayer.El Gobernador aseguró que no se criminaliza la protesta sino la "extorsión"."En Tabasco hay una modalidad del delito de extorsión que afecta el desarrollo, las actividades públicas y privadas, es una especie de cobro de derecho de piso, y eso es lo que estamos combatiendo", expuso.Augusto López aseguró que no se trata de una reforma a modo para blindar la construcción de la refinería de Dos Bocas de posibles protestas en contra."No hay un tabasqueño que se oponga a la construcción de la refinería, imagínese, en un Estado contraído económicamente, que haya una inversión de 8 mil millones de dólares en tres años y que se generen aproximadamente 30 mil empleos, ¿usted cree que alguien va a protestar contra eso?", cuestionó.